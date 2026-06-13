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Jordan perforierte Sporttasche (40 l) - Schwarz

Jordan

Perforierte Sporttasche (40 l)

159,99 €
EINHEITSGRÖSSE

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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Mit dieser eleganten Sporttasche aus strapazierfähigem, verstärktem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für deine Fitnessausrüstung, Alltagsgegenstände oder alles für eine Übernachtung. Eine Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Der verstellbare Riemen ist abnehmbar und ermöglicht verschiedene Trageoptionen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Mit dieser eleganten Sporttasche aus strapazierfähigem, verstärktem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für deine Fitnessausrüstung, Alltagsgegenstände oder alles für eine Übernachtung. Eine Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Der verstellbare Riemen ist abnehmbar und ermöglicht verschiedene Trageoptionen.

Produktinformationen

  • Ca. 30,5 cm H x 54,6 cm L x 24,1 cm T. Griffhöhe: ca. 17,8 cm. Riemenlänge: ca. 130 cm (längste Länge), 81 cm (kürzeste Länge)
  • Hauptteil/Griffe: 100 % Polyurethan. Futter/Riemen: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IV0367-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

4 Sterne

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Jordan perforierte Sporttasche (40 l)

Jordan

159,99 €
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