Jordan Flight Fleece
Kurzarm-Hoodie aus French Terry (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Inspiration für dieses Oberteil war der klassischen ärmellosen Hoodie von MJ. Die Version von Nike zeichnet sich durch eine lockere Passform an der Brust aus, die genau das richtige Maß an Bewegungsfreiheit bietet. Es ist aus kuscheligem Fleece, das außen glatt und innen weich angeraut ist. Die mit Satin gefütterte Kapuze schließt die natürliche Feuchtigkeit des Haars ein, um Frizz zu reduzieren und Haarbruch zu verhindern.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Deep Royal/University Red
- Style: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Inspiration für dieses Oberteil war der klassischen ärmellosen Hoodie von MJ. Die Version von Nike zeichnet sich durch eine lockere Passform an der Brust aus, die genau das richtige Maß an Bewegungsfreiheit bietet. Es ist aus kuscheligem Fleece, das außen glatt und innen weich angeraut ist. Die mit Satin gefütterte Kapuze schließt die natürliche Feuchtigkeit des Haars ein, um Frizz zu reduzieren und Haarbruch zu verhindern.
Produktinformationen
- Taschen
- Kapuze mit Satinfutter
- Body: 90 % Baumwolle / 10 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Deep Royal/University Red
- Style: IM6961-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Jordan Flight Fleece