Inter Mailand City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Inter Mailand Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Gold
- Style: IO3442-010
Inter Mailand City Side
Dieser Inter Mailand Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Gold
- Style: IO3442-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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