Inter Mailand 2026 Stadium SE

109,99 €

Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses Replika-Trikot bringt die Mailänder und die Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Den Trikots der Profis nachempfunden

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.