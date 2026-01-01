Nike Fußball-T-Shirt Brasilien (ältere Kinder)

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Brasilien
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
27,99 €
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Zeig deinen Support für Brasilien mit diesem T-Shirt aus weicher, mittelschwerer Baumwolle.
- Gezeigte Farbe: Geode Teal
- Style: IH2258-381
Brasilien
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Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Geode Teal
- Style: IH2258-381
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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