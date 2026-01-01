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Nike Fußball-T-Shirt Brasilien (ältere Kinder) - Geode Teal

Brasilien

Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

27,99 €
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  • Gezeigte Farbe: Geode Teal
  • Style: IH2258-381

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Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Geode Teal
  • Style: IH2258-381

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Fußball-T-Shirt Brasilien (ältere Kinder)

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