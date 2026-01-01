Recyclingmaterialien
FC Chelsea Windrunner
Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Designlinien dieser großzügig geschnittenen FC Chelsea Jacke erinnern an unseren ursprünglichen Look und wurden von der originalen Windrunner inspiriert. Dank der wasserabweisenden Beschichtung und der UV-Technologie, die in das gewebte Material integriert sind, bist du bei Regen und Sonne bestens ausgestattet.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß/Midwest Gold/Midwest Gold
- Style: II3434-452
FC Chelsea Windrunner
Die Designlinien dieser großzügig geschnittenen FC Chelsea Jacke erinnern an unseren ursprünglichen Look und wurden von der originalen Windrunner inspiriert. Dank der wasserabweisenden Beschichtung und der UV-Technologie, die in das gewebte Material integriert sind, bist du bei Regen und Sonne bestens ausgestattet.
Vorteile
- Die Taschen eignen sich zur einfachen Aufbewahrung von Schlüssel und Smartphone und wärmen deine Hände.
- Das schweißableitende Jersey-Futter am Oberkörper und an den Armen bietet weichen Tragekomfort.
Produktinformationen
- Body: 100 % Nylon; Futter: 75 % Polyester/25 % Baumwolle/25 % Viskose Einsatzfutter: 100 % Polyester
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß/Midwest Gold/Midwest Gold
- Style: II3434-452
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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