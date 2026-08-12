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FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren) - Schwarz/Multi-Color/Weiß

FC Chelsea Victori One

Nike Slides (Herren)

42,99 €
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Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Weiß
  • Style: IX3940-001

FC Chelsea Victori One

42,99 €

Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.

Vorteile

  • Das konturierte Design mit weichem Schaumstoff bietet Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Das texturierte Fußbett bietet deinen Füßen Halt.
  • Der dicke, gepolsterte Riemen mit gerollten Rändern sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Das breitere Design schafft mehr Platz und eignet sich daher für noch mehr Fußgrößen.
  • Das Muster der Außensohle sorgt für Traktion, ob am Strand oder auf der Straße.

Produktinformationen

  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Weiß
  • Style: IX3940-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)

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