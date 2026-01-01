Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Passende Zweiteiler für zukünftige Champions. Dieser FC Chelsea Strike Trainingsanzug mit schweißableitender Technologie besteht aus einer klassisch geschnittenen Hose und einer Jacke mit Reißverschluss, um optimalen Tragekomfort zu bieten.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Pitch Blue/Weiß/Midwest Gold
- Style: II3887-452
FC Chelsea Strike
Passende Zweiteiler für zukünftige Champions. Dieser FC Chelsea Strike Trainingsanzug mit schweißableitender Technologie besteht aus einer klassisch geschnittenen Hose und einer Jacke mit Reißverschluss, um optimalen Tragekomfort zu bieten.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Pitch Blue/Weiß/Midwest Gold
- Style: II3887-452
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 121 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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