FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars und einer schmalen, optimierten Passform sorgt dieses Piece dafür, dass nichts zwischen dich und den Ball kommt. Dank schweißableitender Technologie bleibst du angenehm kühl, damit du dich voll und ganz auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß/Midwest Gold
- Style: II2465-452
FC Chelsea Strike
Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars und einer schmalen, optimierten Passform sorgt dieses Piece dafür, dass nichts zwischen dich und den Ball kommt. Dank schweißableitender Technologie bleibst du angenehm kühl, damit du dich voll und ganz auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Daumenöffnungen sorgen für mehr Abdeckung und verhindern ein Verrutschen der Ärmel bei Bewegungen.
Produktinformationen
- 91 % Polyester / 9 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß/Midwest Gold
- Style: II2465-452
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 132 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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