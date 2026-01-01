FC Chelsea Nike Football Jacke mit Synthetikfüllung und Kapuze (ältere Kinder)

FC Chelsea
Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Kaltes Wetter sollte niemals der Grund sein, weshalb du nicht zeigst, für welches Team du bist. Diese Jacke hat ein weiches Fleece-Futter und eine Synthetikfüllung, um dich warm zu halten, ohne dich einzuschränken. Mit Chelsea-FC-Details auf der Vorder- und Rückseite zeigst du aus jedem Blickwinkel, wie stolz du auf dein Team bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ7122-010
FC Chelsea
Kaltes Wetter sollte niemals der Grund sein, weshalb du nicht zeigst, für welches Team du bist. Diese Jacke hat ein weiches Fleece-Futter und eine Synthetikfüllung, um dich warm zu halten, ohne dich einzuschränken. Mit Chelsea-FC-Details auf der Vorder- und Rückseite zeigst du aus jedem Blickwinkel, wie stolz du auf dein Team bist.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Gewebtes Namensschild innen
- Body/Futter/Füllung: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ7122-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 145 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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