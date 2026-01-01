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FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
64,99 €
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Kostenlose Abholung
Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3426-453
FC Chelsea Club
64,99 €
Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3426-453
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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