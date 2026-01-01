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FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren) - Pitch Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

64,99 €
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Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3426-453

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64,99 €

Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3426-453

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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