FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist innen leicht flauschig und außen glatt.
FC Chelsea Club
Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist innen leicht flauschig und außen glatt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
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