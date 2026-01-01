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FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen) - Bright Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)

49,99 €
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Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3725-452

FC Chelsea Club

49,99 €

Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3725-452

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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