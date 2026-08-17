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Nike Everyday Lightweight No-Show-Trainingssocken (6 Paar) - Schwarz/Weiß

Nike Everyday Lightweight

No-Show-Trainingssocken (6 Paar)

22,99 €
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Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

SCHWEISSABLEITENDER TRAGEKOMFORT.

Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie sorgt für trockene Füße und Tragekomfort.
  • Das Fußgewölbeband ermöglicht ein stützendes Tragegefühl.
  • Die niedrige Passform ergibt einen minimalistischen Look.

Produktinformationen

  • Material: 66 % Baumwolle/32 % Polyester/2 % Elastan; Meliert: 60 % Baumwolle/38 % Polyester/2 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7679-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (94)

4.4 Sterne

  • Nach einmal tragen gerissen

    Kaane51360c585ae4b73a2c4d8b61002bf05

    Ich habe mir die Socken im 6er pack gekauft jedoch lässt die qualität zu wünschen übrig. Ich trage Schuhgröße 46-47 daher habe ich die Socken in größe 46-50 geholt. Ich habe Sie bei einem einzigen spaziergang von 8km getragen und dann waren sie bereits zerissen. Kann ja mal passieren dachte ich mir aber die Reklamation bei Nike ergab eine Ablehnung wegen standard verschleiß. Wenn das einwegsocken sind ok, aber das steht nirgendswo das man die nur einmal tragen dürfte und dann entsorgen muss.Ganz schwach von Nike Support.

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

Nike Everyday Lightweight No-Show-Trainingssocken (6 Paar)

Nike Everyday Lightweight

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