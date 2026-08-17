Nike Everyday Lightweight No-Show-Trainingssocken (6 Paar)

Nach einmal tragen gerissen
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Ich habe mir die Socken im 6er pack gekauft jedoch lässt die qualität zu wünschen übrig. Ich trage Schuhgröße 46-47 daher habe ich die Socken in größe 46-50 geholt. Ich habe Sie bei einem einzigen spaziergang von 8km getragen und dann waren sie bereits zerissen. Kann ja mal passieren dachte ich mir aber die Reklamation bei Nike ergab eine Ablehnung wegen standard verschleiß. Wenn das einwegsocken sind ok, aber das steht nirgendswo das man die nur einmal tragen dürfte und dann entsorgen muss.Ganz schwach von Nike Support.