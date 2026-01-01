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Nike Essentials Hooded Coverall Overall (Babys) - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Overall für Babys

27,99 €
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In diesem Coverall aus weichem French-Terry-Material, das für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut sorgt, fühlen sich die kleinsten Athleten so richtig wohl. Der durchgehende Reißverschluss an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen. Die Kapuze gewährleistet zusätzlichen Schutz und ein besonders bequemes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Pale Ivory
  • Style: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

In diesem Coverall aus weichem French-Terry-Material, das für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut sorgt, fühlen sich die kleinsten Athleten so richtig wohl. Der durchgehende Reißverschluss an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen. Die Kapuze gewährleistet zusätzlichen Schutz und ein besonders bequemes Tragegefühl.

Vorteile

Ein durchgehender Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen und einfache Lagenlooks.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pale Ivory
  • Style: FV4455-110

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