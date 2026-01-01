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Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder) - Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch

Recyclingmaterialien

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT Fußballoberteil für ältere Kinder

30 % Rabatt
Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieses leichte Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
  • Style: IF2809-100

Erling Haaland Academy

30 % Rabatt

Dieses leichte Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
  • Style: IF2809-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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