England Tech Fleece
Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
- Style: IB7869-486
England Tech Fleece
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.
Produktinformationen
- Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
- Style: IB7869-486
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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