England Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
England Strike
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
England Strike