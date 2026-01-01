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England Strike Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial für jüngere Kinder - Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß

Recyclingmaterialien

England Strike

Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)

79,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Passende Zweiteiler für zukünftige Champions. Dieser England Strike Tracksuit aus schweißableitendem Material besteht aus einer klassisch geschnittenen Hose und einer Jacke mit Reißverschluss für optimalen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
  • Style: IB7986-486

England Strike

79,99 €

Passende Zweiteiler für zukünftige Champions. Dieser England Strike Tracksuit aus schweißableitendem Material besteht aus einer klassisch geschnittenen Hose und einer Jacke mit Reißverschluss für optimalen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
  • Style: IB7986-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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