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England Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder) - Work Blue

England

Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

24,99 €
Work Blue
Obsidian

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Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue
  • Style: IQ2187-486

England

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Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue
  • Style: IQ2187-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    England Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

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