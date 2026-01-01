England Club Nike Fußball-Jogger (Herren)

England Club
Nike Football Jogger (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für England zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IB6289-410
England Club
Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für England zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IB6289-410
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu England Club.
England Club