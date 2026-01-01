England 2026/27 Nike Academy Ball

England 2026/27 Academy Ball
Nike Academy Ball
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian/Speed Red/Weiß
- Style: IQ7563-100
England 2026/27 Academy Ball
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
Vorteile
Die Nike Aerowsculpt-Technologie nutzt vorgeformte Kerben, um die Luftzirkulation auf der Balloberfläche zu unterbrechen, und sorgt so für weniger Widerstand und eine stabilere Flugbahn.
Produktinformationen
- Die strukturierte Hülle ermöglicht ein gleichmäßiges Ballgefühl beim Passen, Schießen und Dribbeln. Die Gummiblase sorgt für Druck- und Formbeständigkeit.
- 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian/Speed Red/Weiß
- Style: IQ7563-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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