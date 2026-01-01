Nike Energy Tanktop (Damen)

Bild 1 von 10
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Damen-Tanktop
119,99 €
Klarna An der Kasse verfügbar.
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar
Kostenlose Abholung
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
Produktinformationen
- 94 % Polyester / 6 % Elastan
- Enge Passform
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 174 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Energy.
Nike Energy
119,99 €