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Nike Energy Shorts aus Webmaterial (Damen) - Phantom

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Damenshorts aus Webmaterial

124,99 €
Phantom
Schwarz
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Diese leichten Shorts sorgen mit zwei Materialschichten (einer engen Innenschicht und einer lockeren Außenschicht) für Tragekomfort und Schutz. Dank der vielen Taschen musst du dir über deine Essentials keine Gedanken machen und kannst dich voll und ganz auf dein Tempo konzentrieren.


  • Gezeigte Farbe: Phantom
  • Style: IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Diese leichten Shorts sorgen mit zwei Materialschichten (einer engen Innenschicht und einer lockeren Außenschicht) für Tragekomfort und Schutz. Dank der vielen Taschen musst du dir über deine Essentials keine Gedanken machen und kannst dich voll und ganz auf dein Tempo konzentrieren.

Produktinformationen

  • Reißverschlusstaschen
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body/Futter: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Phantom
  • Style: IO1988-030

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 172 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Energy Shorts aus Webmaterial (Damen)

    Nike Energy

    124,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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