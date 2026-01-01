Nike Energy
Bodysuit (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Zeig deine Figur in diesem eleganten Bodysuit. Das mittelschwere, ultraweiche Material sorgt für eine geschmeidige Abdeckung – das Einzige, was zu erkennen ist, ist dein Selbstvertrauen.
- Gezeigte Farbe: Phantom
- Style: IM6096-030
Nike Energy
Zeig deine Figur in diesem eleganten Bodysuit. Das mittelschwere, ultraweiche Material sorgt für eine geschmeidige Abdeckung – das Einzige, was zu erkennen ist, ist dein Selbstvertrauen.
Produktinformationen
- Body/Futter: 53 % Nylon/47 % Elastan. Zwickelfutter: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Phantom
- Style: IM6096-030
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 172 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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