Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren)

JoaoR346559430
very nice and good confort
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Nike Dunk Low Retro SE
Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
JoaoR346559430
very nice and good confort
R.A.v256688847
Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.
stef1508
Super modèle, très confortable et stylé
Nike Dunk Low Retro SE