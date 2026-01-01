Nike Dunk High By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Dunk High By You

159,99 €

Nimm Platz am Tisch und verleih der Basketball-Legende, die ihren Weg auf die Straße gefunden hat einen besonderen Touch. Das Design ist nicht nur von der Natur inspiriert, sondern kann auch personalisiert werden: Drücke dich genau so aus, wie du es möchtest. Wähle zwischen Canvas- und Wildleder-Akzenten, um deinen Trail-Look zu verfeinern. Entscheide dich für klassisches Leder für Tage in der Stadt. Füge dann der Zuglasche etwas hinzu, dass deine Story erzählt. Sie ist auch perfekt dazu geeignet, deine Schuhe an deinen Rucksack zu befestigen, wenn es Zeit ist, Bäche zu überqueren oder am Strand zu laufen. Dank zahlloser Farboptionen bist du so abenteuerlustig wie du möchtest. Wie auch immer du dich entscheidest, dein Einfluss auf den Nike Dunk High ist unbestreitbar.

Was ist deine Basis? Wähle Canvas für einen bewährten Look oder Leder für ein klassisches Finish. Egal wie du dich entscheidest, beginn deine Reise, indem du deine Basis wählst. 90er-Style Golden Moss, Malachite, University Gold. Was noch? Wähle aus einer Reihe von Farben, die von der Outdoor-Ausrüstung der 90er inspiriert wurden, und bring Farbe in die Welt. PERSONALISIERE DEIN MODELL Was ist dein Spitzname? Hast du einen Abenteuerpartner? Lieblings-Snack? Mit einer personalisierten Nachricht kannst du einen Teil deiner Story erzählen. Wähle bis zu fünf Zeichen (Zahlen 0–9 und Buchstaben A –Z), die du auf das Fersengewebe sticken kannst.

Weitere Vorteile Das Obermaterial altert zu softer Perfektion und besticht durch eine strapazierfähige Konstruktion, die an den Basketball der 80er erinnert.

Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für reaktionsfreudige Dämpfung mit geringem Gewicht.

Die Gummi-Außensohle mit klassischem Basketball-Drehpunkt bietet Strapazierfähigkeit, Traktion und traditionellen Style.

Das Zungenlabel aus Leder ist das Sahnehäubchen auf diesem Design.

Nike By You Details Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.

Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.

Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color

Style: DV2273-900