Nike Dri-FIT Solid Boxershorts (ältere Kinder, 3er-Pack)

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Poly-Strickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.
Nike
Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Poly-Strickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
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