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Nike Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder) - Schwarz

Nike

Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder)

42,99 €
Schwarz
Light Liquid Lime

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Ob auf dem Platz, dem Feld oder dem Spielplatz, dieses zweiteilige Set ist der optimale Begleiter für Spiel und Spaß. Es ist mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Das Strick-T-Shirt hat einen reflektierenden Besatz und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die gewebten Shorts verfügen über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IU5337-010

Nike

42,99 €

Ob auf dem Platz, dem Feld oder dem Spielplatz, dieses zweiteilige Set ist der optimale Begleiter für Spiel und Spaß. Es ist mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Das Strick-T-Shirt hat einen reflektierenden Besatz und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die gewebten Shorts verfügen über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IU5337-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe 4 bei einer Körpergröße von 107 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

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    Nike Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder)

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