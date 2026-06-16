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Nike Dri-FIT Leichte Ärmel 2.0 - Sapphire/Silber

Recyclingmaterialien

Nike Dri-FIT

Leichte Ärmel 2.0

30 % Rabatt

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese leichten Ärmel sorgen mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, damit du dich ohne Ablenkungen konzentrieren kannst. Sie sind auch mit UV-Technologie behandelt, die UV-Strahlen schützt, damit du bei jedem Wetter dein Bestes geben kannst.


  • Gezeigte Farbe: Sapphire/Silber
  • Style: DX7120-502

Nike Dri-FIT

30 % Rabatt

Diese leichten Ärmel sorgen mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, damit du dich ohne Ablenkungen konzentrieren kannst. Sie sind auch mit UV-Technologie behandelt, die UV-Strahlen schützt, damit du bei jedem Wetter dein Bestes geben kannst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.

Produktinformationen

  • 88 % Polyester/12 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Reflektierender Swoosh
  • Das Produkt ist nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sapphire/Silber
  • Style: DX7120-502

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (8)

3.9 Sterne

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Nike Dri-FIT Leichte Ärmel 2.0

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