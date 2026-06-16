Nike Dri-FIT Leichte Ärmel 2.0

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese leichten Ärmel sorgen mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, damit du dich ohne Ablenkungen konzentrieren kannst. Sie sind auch mit UV-Technologie behandelt, die UV-Strahlen schützt, damit du bei jedem Wetter dein Bestes geben kannst.