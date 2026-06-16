Nike Dri-FIT Leichte Ärmel 2.0

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Recyclingmaterialien
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese leichten Ärmel sorgen mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, damit du dich ohne Ablenkungen konzentrieren kannst. Sie sind auch mit UV-Technologie behandelt, die UV-Strahlen schützt, damit du bei jedem Wetter dein Bestes geben kannst.
Nike Dri-FIT
Diese leichten Ärmel sorgen mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, damit du dich ohne Ablenkungen konzentrieren kannst. Sie sind auch mit UV-Technologie behandelt, die UV-Strahlen schützt, damit du bei jedem Wetter dein Bestes geben kannst.
3.9 Sterne
Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT