Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Recyclingmaterialien
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Denver Nuggets Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh.
Denver Nuggets Icon Edition
Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Denver Nuggets Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition