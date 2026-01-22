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Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren - Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß

Recyclingmaterialien

Dallas Mavericks Icon Edition

Nike NBA Swingman Shorts für Herren

69,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.


  • Gezeigte Farbe: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß
  • Style: AJ5599-480

Dallas Mavericks Icon Edition

69,99 €

REPRÄSENTIERE DEIN TEAM.

Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
  • Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
  • Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Taschen an den Seitennähten
  • 100 % recycelter Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß
  • Style: AJ5599-480

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Milan723259465

    Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.

Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

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