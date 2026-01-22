Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Dallas Mavericks Icon Edition
REPRÄSENTIERE DEIN TEAM.
Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition