Nike Court Vision Low Suede Premium Schuh (Herren)

Nike Court Vision Low Suede Premium
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Beim Nike Court Vision Low trifft der Fastbreak-Style des Basketballs der 80er Jahre auf das schnelle Spiel von heute. Das Obermaterial aus glattem Wildleder erinnert an die Oldschool-Basketballsneaker mit einem Premium-Touch, und für die klassische Cupsohle aus Gummi standen die legendärsten Styles der Vergangenheit Modell.
- Gezeigte Farbe: Wheat/Flax/Wheat
- Style: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Beim Nike Court Vision Low trifft der Fastbreak-Style des Basketballs der 80er Jahre auf das schnelle Spiel von heute. Das Obermaterial aus glattem Wildleder erinnert an die Oldschool-Basketballsneaker mit einem Premium-Touch, und für die klassische Cupsohle aus Gummi standen die legendärsten Styles der Vergangenheit Modell.
Vorteile
- Das Wildleder-Obermaterial wird mit der Zeit perfekt weich.
- Perforationen an den Zehen und Seiten sorgen für Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Obermaterial aus echtem Leder
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Wheat/Flax/Wheat
- Style: IQ9749-700
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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