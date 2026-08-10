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Nike Court Borough Mid 2 Schuh für Babys und Kleinkinder - Weiß/Weiß/Weiß

Nike Court Borough Mid 2

Schuh für Babys und Kleinkinder

49,99 €
Weiß/Weiß/Weiß
Schwarz/Schwarz/Weiß
Weiß/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Weiß/Pink Foam
Schwarz/Schwarz/Schwarz
Weiß/Weiß/Weiß
Weiß/Schwarz
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
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Mit dem Nike Court Borough Mid 2 fühlt sich dein Kind wie ein All-Star auf dem Court. Das klassische Mid-Top-Design mit strapazierfähigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look und ein großartiges Tragegefühl. Mit dem Klettverschlussriemen lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Weiß
  • Style: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

TRAGEKOMFORT IM ALL-STAR LOOK.

Mit dem Nike Court Borough Mid 2 fühlt sich dein Kind wie ein All-Star auf dem Court. Das klassische Mid-Top-Design mit strapazierfähigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look und ein großartiges Tragegefühl. Mit dem Klettverschlussriemen lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen.

Vorteile

  • Das Leder ist strapazierfähig und einfach zu reinigen.
  • Die elastischen Schnürsenkel und der Klettverschluss erleichtern das An- und Ausziehen.
  • Die Polsterung um die Lasche und den Knöchel sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Kerben machen die Sohle flexibel.

Produktinformationen

  • Die Konstruktion mit Cupsohle sorgt für einen klassischen Look mit erstklassigem Tragegefühl.
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Weiß
  • Style: CD7784-100

Größe und Passform

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (386)

4.9 Sterne

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Nike Court Borough Mid 2 Schuh für Babys und Kleinkinder

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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Entdecke den Nike Court Borough Mid 2 Schuh für Babys und Kleinkinder

Strapazierfähig und einfach anzuziehen

Dieser klassische Schuh im High-Top-Design besteht aus robustem und leicht zu reinigendem Leder. Zwei Klettverschlussriemen erleichtern das Anziehen und sorgen für eine sichere Passform.

Mehr Dämpfung

Die Polsterung im Knöchelbereich und an der Lasche bietet einen höheren Tragekomfort für die Kleinen.