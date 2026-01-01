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Nike Commute Umhängetasche (8 l) - Schwarz/Schwarz/Reflect Silver

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Umhängetasche (8 l)

49,99 €
EINHEITSGRÖSSE

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Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger sorgt für bequemen Tragekomfort auf der rechten oder linken Seite.
  • Gepolsterter Rückeneinsatz und Schulterträger für mehr Komfort.
  • Externe Bügel ermöglichen ein einfaches Aufhängen und Greifen.
  • In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.

Produktinformationen

  • Ca. 23 x 38 x 7,5 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester; Münzbeutel: 59 % Nylon/41 % Polyester. Futter: 100 % Polyester;
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1285-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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