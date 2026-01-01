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Nike Commute Crossbody-Tasche (1 l) - Schwarz/Schwarz/Reflect Silver

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Crossbody-Tasche (1 l)

29,99 €
EINHEITSGRÖSSE

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Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1279-010

Nike Commute

29,99 €

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger lässt sich auf beiden Seiten tragen.
  • Der gepolsterte Rückeneinsatz sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • Ca. 12,5 x 20,5 x 18 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1279-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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