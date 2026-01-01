Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Strickmütze
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.
- Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ1326-323
Nike Club
Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.
Produktinformationen
- Verstellbarer Schiebeverschluss aus Metall
- Body: 100 % Baumwolle Einsätze: 100 % Polyester Futter vorne: 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ1326-323
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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