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Nike Club unstrukturierte Maler-Cap aus Denim - College Navy/Pink Foam

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Nike Club

Unstrukturierte Maler-Cap aus Denim

34,99 €
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Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A


  • Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
  • Style: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A

Produktinformationen

  • Gewebter Patch
  • Verstellbarer Riemen hinten
  • Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle. Einsatzfutter vorne: 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
  • Style: IQ1314-419

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