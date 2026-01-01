 
Bild 1 von 6
Nike Club unstrukturierte Denim-Cap (Kinder) - College Navy/Weiß

Nike Club

Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)

27,99 €

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.


  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.

Vorteile

  • Mittelhohes Design
  • Gebogener Schirm

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO8231-419

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Club.

    Nike Club unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)

    Nike Club

    27,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look