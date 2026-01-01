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Nike Club
Trainingshose (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese traditionelle Trainingshose besteht aus geschmeidigen, gewebten Material und hat ein gerades Beindesign mit elastischen Kordelzügen am Saum, um die passende Länge zu deinen Schuhen nach Lust und Laune zu variieren.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ6278-010
Nike Club
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese traditionelle Trainingshose besteht aus geschmeidigen, gewebten Material und hat ein gerades Beindesign mit elastischen Kordelzügen am Saum, um die passende Länge zu deinen Schuhen nach Lust und Laune zu variieren.
Vorteile
- Das durchgehende Mesh-Futter sorgt für Tragekomfort und Atmungsaktivität.
- Seiteneinsätze sorgen für zeitlosen Style.
Produktinformationen
- Aufgesticktes Nike Club Script-Logo
- Taschen für die Hände
- Tasche hinten mit Druckknopfverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ6278-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
- Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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