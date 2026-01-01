Nike Club Sneaker-Hose (Herren)

Nike Club
Sneaker-Hose für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Wir haben eine Hose mit der perfekten Länge und den perfekten Proportionen entworfen, um deine Schuhe zur Geltung zu bringen. Sie hat eine lockere Passform mit leicht zulaufendem Bein und verkürzter Länge, die bis zur Lasche deiner Low-Top-Sneaker reicht.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IQ4941-010
Nike Club
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Wir haben eine Hose mit der perfekten Länge und den perfekten Proportionen entworfen, um deine Schuhe zur Geltung zu bringen. Sie hat eine lockere Passform mit leicht zulaufendem Bein und verkürzter Länge, die bis zur Lasche deiner Low-Top-Sneaker reicht.
Vorteile
- Das mittelschwere Baumwoll-Canvas ist bequem und strapazierfähig.
- Die Biesen am Bein sorgen für einen klassischen Style.
- Der elastische Bund mit Kordelzug wird mit einem Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knöpfen kombiniert.
Produktinformationen
- Aufgesticktes Nike Futura-Logo
- Taschen für die Hände
- Tasche hinten mit Druckknopfverschluss
- Body: 100 % Baumwolle. Taschenbeutel: 87 % Polyester/13 % Baumwolle;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IQ4941-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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