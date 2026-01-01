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Nike Club Rules
T-Shirt
44,99 €
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Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IU4465-121
Nike Club Rules
44,99 €
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Gerippter Kragen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IU4465-121
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
- Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
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Nike Club Rules
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Weitere Infos
- Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
- Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.