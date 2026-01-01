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Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren) - Sail/Schwarz

Nike Club Rules

French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

99,99 €
Sail/Schwarz
Fir/Sail
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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133

Nike Club Rules

99,99 €

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.

Vorteile

  • Die aufgenähten Patch-Buchstaben auf der Rückseite setzen ein Statement.
  • Das French Terry-Material ist hier umgekehrt und hat eine glatte Innenseite und eine offene Schlingenstruktur auf der Außenseite.
  • Der verstellbare Gummizug am Saum ermöglicht eine genaue Passform.
  • Einsatz hinzufügen

Produktinformationen

  • NikeCourt-Patch
  • Kängurutasche
  • Gerippte Bündchen
  • Body: 88 % Baumwolle/12 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan Kapuzenfutter: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

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    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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