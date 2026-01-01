Nike Club Rules
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.
- Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
- Style: IR0981-133
Nike Club Rules
Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.
Vorteile
- Die aufgenähten Patch-Buchstaben auf der Rückseite setzen ein Statement.
- Das French Terry-Material ist hier umgekehrt und hat eine glatte Innenseite und eine offene Schlingenstruktur auf der Außenseite.
- Der verstellbare Gummizug am Saum ermöglicht eine genaue Passform.
- Einsatz hinzufügen
Produktinformationen
- NikeCourt-Patch
- Kängurutasche
- Gerippte Bündchen
- Body: 88 % Baumwolle/12 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan Kapuzenfutter: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
- Style: IR0981-133
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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