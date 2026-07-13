Nike Club Rules Aero-FIT Oberteil mit Stehkragen (Herren)

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben ein Oberteil mit Aero-FIT-Technologie um ein Jacquard-Muster im Hahnentritt-Design ergänzt, um dir einen clubtauglichen Look zu verleihen, der auf Bewegung und lange Tage im Freien ausgelegt ist.
Nike Club Rules
Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben ein Oberteil mit Aero-FIT-Technologie um ein Jacquard-Muster im Hahnentritt-Design ergänzt, um dir einen clubtauglichen Look zu verleihen, der auf Bewegung und lange Tage im Freien ausgelegt ist.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
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