Nike Club French-Terry-Hoodie (Herren)

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Nike Club
French-Terry-Hoodie für Herren
74,99 €
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Kostenlose Abholung
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Dank French Terry-Material und einer lässigen Passform dreht sich bei diesem Hoodie alles um Tragekomfort.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Phantom
- Style: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Dank French Terry-Material und einer lässigen Passform dreht sich bei diesem Hoodie alles um Tragekomfort.
Vorteile
- Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
- Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl, liegt enger am Körper an und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.
Produktinformationen
- Gesticktes Club-Wappen auf der Brust
- Gesticktes Nike Futura-Logo auf dem Ärmel
- Kapuze mit Kordelzug
- Kängurutasche
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Phantom
- Style: IQ6266-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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