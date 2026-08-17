Nike Club Flow-Webshorts für Herren

24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese sportlichen und vielseitigen gewebten Shorts sind für unbeschwerten Komfort im Alltag gemacht. Die Passform reicht bis knapp oberhalb der Knie und sorgt für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkeln, damit du auch bei höheren Temperaturen optimale Bewegungsfreiheit genießen kannst. Das Mesh-Futter sorgt dafür, dass du in der Stadt angenehm kühl bleibst. Kombiniere die Shorts mit einem T-Shirt und deinen Lieblings-Sneakern von Nike für einen Look, mit dem du gut aussiehst und dich gut fühlst.
Nike Club
Diese sportlichen und vielseitigen gewebten Shorts sind für unbeschwerten Komfort im Alltag gemacht. Die Passform reicht bis knapp oberhalb der Knie und sorgt für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkeln, damit du auch bei höheren Temperaturen optimale Bewegungsfreiheit genießen kannst. Das Mesh-Futter sorgt dafür, dass du in der Stadt angenehm kühl bleibst. Kombiniere die Shorts mit einem T-Shirt und deinen Lieblings-Sneakern von Nike für einen Look, mit dem du gut aussiehst und dich gut fühlst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
All around shorts
Terry
[This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Very comfortable and look great
Josue93
[This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nike Club
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