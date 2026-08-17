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Hoch bewertet
Nike Club Flow-Webshorts für Herren - Pink Foam/Weiß

Nike Club

Flow-Webshorts für Herren

39,99 €
Pink Foam/Weiß
Schwarz/Weiß
Fir/Weiß
Obsidian/Weiß
Parachute Beige/Weiß
Court Blue/Weiß
Photon Dust/Weiß
Safety Orange/Weiß
Light Magenta/Midnight Navy
Hydrogen Blue/Weiß
Old Royal/Weiß
Football Blue/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Diese sportlichen und vielseitigen gewebten Shorts sind für unbeschwerten Komfort im Alltag gemacht. Die Passform reicht bis knapp oberhalb der Knie und sorgt für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkeln, damit du auch bei höheren Temperaturen optimale Bewegungsfreiheit genießen kannst. Das Mesh-Futter sorgt dafür, dass du in der Stadt angenehm kühl bleibst. Kombiniere die Shorts mit einem T-Shirt und deinen Lieblings-Sneakern von Nike für einen Look, mit dem du gut aussiehst und dich gut fühlst.


  • Gezeigte Farbe: Pink Foam/Weiß
  • Style: FN3307-663

Nike Club

39,99 €

Diese sportlichen und vielseitigen gewebten Shorts sind für unbeschwerten Komfort im Alltag gemacht. Die Passform reicht bis knapp oberhalb der Knie und sorgt für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkeln, damit du auch bei höheren Temperaturen optimale Bewegungsfreiheit genießen kannst. Das Mesh-Futter sorgt dafür, dass du in der Stadt angenehm kühl bleibst. Kombiniere die Shorts mit einem T-Shirt und deinen Lieblings-Sneakern von Nike für einen Look, mit dem du gut aussiehst und dich gut fühlst.

Vorteile

  • Leichtes Webmaterial sorgt für ein geschmeidiges, frisches Tragegefühl.
  • Das kühle Mesh-Futter ermöglicht atmungsaktiven, luftgekühlten Tragekomfort.
  • Diese locker sitzenden Shorts sind so konzipiert, dass sie bis knapp oberhalb der Knie reichen, und bieten dir etwas mehr Platz am Gesäß und an den Oberschenkeln.
  • Ein weicher, elastischer Bund mit Kordelzug außen ermöglicht eine bequeme, sichere Passform.

Produktinformationen

  • 15,2 cm Beininnenlänge
  • Taschen für die Hände
  • Tasche mit Klettverschluss hinten
  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo links auf dem Oberschenkel
  • Seitliche Belüftungen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Foam/Weiß
  • Style: FN3307-663

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (480)

4.8 Sterne

  • 24/7 beste Shorts ever

    antonmichael497174983

    24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.

  • All around shorts

    Terry

    [This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Very comfortable and look great

    Josue93

    [This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Nike Club Flow-Webshorts für Herren

Nike Club

39,99 €
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