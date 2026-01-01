Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Mit dieser besonderen Jogger im spritzlackierten Grafitti-Look bleibst du deinem Fan-Dasein treu.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9776-010
Chicago Bulls Courtside
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Mit dieser besonderen Jogger im spritzlackierten Grafitti-Look bleibst du deinem Fan-Dasein treu.
Vorteile
Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.
Produktinformationen
- Geripptes Bündchen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle; Hintere Tasche: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9776-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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