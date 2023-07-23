Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Chicago Bulls Association Edition
AUTHENTISCHE NBA-INSPIRATION.
Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition