Chelsea 25/26
Nike Club Cap 5P
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese klassische Nike Club Cap mit mittlerer Tiefe bietet viele Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Material, das dank der weichen Waschung jeden Tag bequem zu tragen ist. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Vibrant Yellow
- Style: IU3896-010
Chelsea 25/26
Diese klassische Nike Club Cap mit mittlerer Tiefe bietet viele Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Material, das dank der weichen Waschung jeden Tag bequem zu tragen ist. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
Vorteile
- Die Nike Club Caps haben ein mittelhohes Design mit klassischem Style und sind vielseitig für jeden Anlass.
- Das mittelhohe Design passt gerade richtig auf den Kopf und verleiht dir einen Look, der einfach und vielseitig zu stylen ist.
- Die Cap ist hinten mit einem Metallschiebeverschluss verstellbar. Der überschüssige Riemen hinten lässt sich gut in das Schweißband einstecken.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Vibrant Yellow
- Style: IU3896-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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