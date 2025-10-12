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Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner für Kinder - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Charge

Fußball-Schienbeinschoner für Kinder

24,99 €
Schwarz/Schwarz/Weiß
Weiß/Schwarz/Schwarz
Orange Pulse/Schwarz/Royal Pulse

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Das Spiel soll Spaß machen, aber auch sicher sein. Das niedrig geschnittene Hartschalen-Design bietet Schutz und die Schaumstoffrückseite sorgt für Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Das Spiel soll Spaß machen, aber auch sicher sein. Das niedrig geschnittene Hartschalen-Design bietet Schutz und die Schaumstoffrückseite sorgt für Tragekomfort.

Produktinformationen

  • 43 % Polypropylen (PP)/33 % Ethylenvinylacetat (EVA)/17 % Polyester/7 % Gummi
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DX4610-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (8)

4.6 Sterne

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner für Kinder

Nike Charge

24,99 €
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